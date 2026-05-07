Sicurezza in carcere in arrivo 24 nuovi agenti penitenziari a Viterbo

Nel carcere di Viterbo si attendono 24 nuovi agenti penitenziari che entreranno in servizio a breve. La loro presenza mira ad aumentare le attività di sorveglianza e a migliorare la gestione quotidiana della struttura di Mammagialla. La decisione fa parte di un intervento volto a rafforzare la sicurezza all’interno del complesso penitenziario. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Il carcere di Viterbo riceve nuovi rinforzi per potenziare la sorveglianza e la gestione della struttura di Mammagialla. Nonostante le recenti difficoltà segnalate all'interno dell'istituto e le condizioni critiche denunciate dai sindacati, l'amministrazione ha disposto l’invio di 24 nuovi agenti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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