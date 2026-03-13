Due agenti penitenziari aggrediti in carcere a Barcellona l' escalation non si ferma

Due agenti penitenziari sono stati aggrediti in carcere a Barcellona, riportando ferite durante un episodio avvenuto in un’ora. La situazione nel penitenziario resta critica, con la tensione tra il personale ancora elevata. L’incidente si è verificato nel contesto di una serie di aggressioni che coinvolgono il personale di sicurezza nel carcere.

Ancora aggressioni in carcere a Barcellona: feriti due agenti in un’ora. Resta alta la tensione tra il personale della Polizia penitenziaria. L’ultimo episodio, segnalato dalla segreteria generale del sindacato Sarap, di cui Letterio Italiano è vicesegretario, si è verificato martedì scorso ed è trapelato soltanto adesso: due agenti sono stati aggrediti in due distinti interventi avvenuti a circa un’ora di distanza l’uno dall’altro. I poliziotti sono stati colpiti durante le attività di servizio nei reparti detentivi, nel tentativo di contenere comportamenti aggressivi da parte di alcuni detenuti. Si tratta dell’ennesimo episodio di una lunga sequenza che, secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali del Corpo, negli ultimi tempi si starebbe verificando con una frequenza sempre più preoccupante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

