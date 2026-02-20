Inferno in carcere | rissa violenta cinque agenti penitenziari feriti

Un violento scontro tra detenuti ha scatenato una rissa nel carcere di Brindisi questa mattina, ferendo cinque agenti penitenziari. La colluttazione è scoppiata all’improvviso in una sezione sovraffollata, creando caos tra le celle. Gli agenti sono stati colpiti durante gli interventi di calma, riportando ferite di diversa gravità. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per sedare il caos e stabilizzare la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Un'esplosione di violenza improvvisa e brutale nella mattinata di oggi nella Casa Circondariale di Brindisi. Il bilancio della maxi rissa in carcere è pesante: cinque agenti di Polizia Penitenziaria feriti, costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso, a seguito dell'aggressione scatenata da un detenuto per futili motivi. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha scagliato con inaudita violenza una testata al volto di una poliziotta, per poi avventarsi contro gli altri colleghi intervenuti per riportare l'ordine. Solo la professionalità e il sangue freddo del personale hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente all'interno dell'istituto, nonostante l'evidente sproporzione di forze in campo.