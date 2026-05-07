Il Partito Democratico ha inviato una lettera ai ministri dell’Interno e della Difesa in merito agli eventi verificatisi nella notte tra sabato e domenica nel centro di Castelfranco Emilia. La comunicazione si concentra sui dettagli dell’incidente avvenuto nella zona centrale della città, senza entrare nel merito delle cause o delle conseguenze. La missiva chiede chiarimenti e richiama l’attenzione sulla questione della sicurezza pubblica.

I fatti accaduti nella notte tra sabato e domenica scorsi nel pieno centro di Castelfranco Emilia – 4 tra spaccate e intrusioni ai danni di altrettanti esercizi commerciali, più il tentativo di entrata in un altro negozio – saranno sottoposti formalmente all’attenzione del Governo, affinché sia presa in considerazione ciò che la città di Castelfranco chiede da tempo: l’insediamento di una compagnia di carabinieri, in luogo dell’attuale tenenza (ovvero: almeno circa una trentina di uomini in più). I parlamentari Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra ed Enza Rando hanno infatti interrogato i ministri Piantedosi (Interno) e Crosetto (Difesa), rilevando che: "Sono anni che il Comune chiede di aumentare gli organici, proponendo anche di intervenire direttamente per realizzare una nuova caserma dei Carabinieri, ma senza risposte soddisfacenti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, il Pd scrive a Piantedosi e Crosetto

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