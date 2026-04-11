Spari in via Santa Croce il giorno dopo solo rabbia e paura E Ianeselli scrive a Piantedosi

Venerdì 10 aprile, in via Santa Croce a Trento, si sono registrati alcuni spari che hanno provocato paura tra i residenti. La giornata si è conclusa con reazioni di rabbia e preoccupazione, mentre il sindaco ha inviato una lettera al ministro dell’interno. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto, senza ancora rendere noti dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.

Inutile girarci troppo intorno: una mattinata inquietante come quella di ieri, venerdì 10 aprile, con gli spari in via Santa Croce, Trento non l’ha mai vissuta. Almeno, non a memoria di chi scrive e nemmeno nel recente passato. Una giornata in cui paura – evidentemente – ma anche rabbia e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Settimana Santa: una guida pratica per viverla, giorno dopo giorno, sino alla PasquaUna delle domande che, spesso, ci poniamo è: ma come viverla? Qual è il modo migliore per partecipare intensamente a questo momento? Al di là di... Sicurezza idraulica: dal Consorzio Bonifica 2,8 milioni per lavori urgenti a Santa Maria a Monte, Santa Croce e CastelfrancoL'assemblea dell'Ente ha approvato tre variazioni di bilancio, stanziando complessivamente 7 milioni di euro per gli interventi nel pisano, nella... Temi più discussi: Trento, lite tra quattro persone degenera: spari in via Santa Croce; ? Spari in via Santa Croce, il giorno dopo solo rabbia e paura. E Ianeselli scrive a Piantedosi; Rissa con spari e un ferito in via S. Croce a Trento. Due fermati per tentato omicidio; Trento, rissa e spari in via Santa Croce. Rissa con spari e un ferito in via S. Croce a Trento. Quattro fermatiÈ accaduto alle 9 all'interno della tabaccheria dove cercavano rifugio due uomini inseguiti da altri due. Le forze dell'ordine fermano quattro persone. Un uomo ferito con il calcio della pistola ... rainews.it Terrore in centro, rissa e spari a Trento: diverse persone fermate dalle forze dell'ordine. Devastato un tabacchinoTRENTO. Momenti di paura questa mattina (10 aprile) in centro a Trento, dove nel corso di una rissa avvenuta in zona Santa Croce sono stati uditi anche dei colpi d'arma da fuoco (Qui Articolo). L'alla ... ildolomiti.it Porta d'acqua del (già nominato altrove) Sotoportego del Filatoio (Santa Croce, da Fondamenta de le Grue). Buona serata - facebook.com facebook Firenze Craft: Piazza Santa Croce torna ad essere la vetrina dell’artigianato fiorentino e toscano x.com