Taglio accise carburanti Parisi Lega | Fatti concreti mentre altri parlavano

Il Commissario provinciale ha annunciato un taglio delle accise sui carburanti, sottolineando che si tratta di un intervento concreto. Parisi ha commentato che questa misura è stata adottata mentre altri ancora discutevano, evidenziando la differenza tra azioni e parole. La decisione riguarda specificamente il settore dei carburanti e ha già avuto effetti pratici sulla distribuzione e sui prezzi.

“Il taglio di 25 centesimi sulle accise è una misura concreta, immediata e soprattutto frutto di una battaglia politica chiara portata avanti dalla Lega. Mentre altri parlavano o restavano fermi, noi abbiamo scelto di intervenire per dare risposte vere a famiglie e imprese”, afferma Parisi.Il Commissario sottolinea come il provvedimento rappresenti un cambio di passo netto:“Per troppo tempo cittadini e lavoratori hanno pagato il prezzo di scelte sbagliate e dell’immobilismo. Oggi, grazie alla Lega e al Ministro Salvini, si interviene finalmente su uno dei costi più pesanti: quello dei carburanti.”Particolare attenzione viene rivolta al territorio sannita: “Nel Sannio il caro carburanti non è un problema teorico ma quotidiano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Taglio accise carburanti, Parisi (Lega): “Fatti concreti mentre altri parlavano” Articoli correlati Decreto carburanti: da oggi taglio immediato delle acciseABBONATI A DAYITALIANEWS Entrata in vigore rapida del provvedimento Il decreto carburanti approvato dal Consiglio dei ministri è già operativo. Nessun taglio accise: prezzi carburanti stabili fino al 2026Il vertice dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea ha deciso di escludere qualsiasi intervento sulle accise dei carburanti dal... Contenuti utili per approfondire Taglio accise Taglio accise, Parisi (Lega Benevento): Dalla Lega fatti concreti, mentre altri parlavanoIl Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento, Domenico Parisi, interviene sul taglio delle accise sui carburanti disposto dal Governo, rivendicando con forza il ruolo determinant ... tvsette.net Taglio accise, Parisi: Dalla Lega fatti concreti, mentre altri parlavanoAbbiamo scelto di intervenire per dare risposte vere a famiglie e imprese Benevento. Il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento, Domenico Parisi, interviene sul taglio delle ... msn.com