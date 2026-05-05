le donne che scelgono di partorire senza assistenza

Negli ultimi anni, cresce il numero di donne che decidono di partorire senza assistenza medica, rappresentando ancora una minoranza. Questa tendenza si deve in parte a un’organizzazione dedicata che promuove questa scelta. Sebbene siano poche rispetto alle donne che si affidano ai servizi sanitari, l’incremento è evidente e si manifesta in diverse aree del paese. La questione suscita interesse e attenzione da parte di professionisti e istituzioni.

Sono una minoranza ma stanno aumentando soprattutto a causa di un'organizzazione molto attiva online, che nega ogni rischio di questo approccio Nell’episodio finale della seconda stagione della serie tv The Pitt, arriva al pronto soccorso una donna incinta. Nonostante stia male chiede espressamente che venga rispettata la sua scelta di avere una wild pregnancy, cioè una gravidanza non monitorata da visite o esami specialistici, e un free birth, cioè un parto senza alcun tipo di assistenza medica od ostetrica. Nella serie si assiste a come la resistenza della donna si trasformi rapidamente in un grave problema nel momento in cui le sue condizioni peggiorano e la sua vita e quella del bambino vengono messe a rischio.🔗 Leggi su Ilpost.it

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LA NASCITA DEI GEMELLI, IL MIO PARTO - parte 1

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