Sicurezza alla nuova scuola l' attacco di FdI | Il Comune ignora i genitori silenzio inaccettabile

Il partito di opposizione ha criticato l'amministrazione comunale per aver ignorato le richieste dei genitori riguardo alla sicurezza della nuova scuola. In una dichiarazione, un rappresentante politico ha affermato che il silenzio dell’ente locale su questioni così importanti rappresenta un comportamento grave e inaccettabile, soprattutto considerando la tutela dei bambini. La discussione si focalizza sulla mancanza di risposte ufficiali alle preoccupazioni sollevate dalla comunità.

“Non rispondere ai cittadini, soprattutto quando si parla della sicurezza dei bambini, è un fatto grave e politicamente inaccettabile”. Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Cesenatico, interviene sulle criticità segnalate da diversi genitori degli alunni della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Silenzio e dolore davanti alla scuola di Louis, i genitori dei compagni: “Vicenda straziante, tragedia immensa”Bologna, 8 aprile 2026 - Regna il silenzio davanti alle medie "Fabrizio De André" alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Pasqua. Scuola Lido del Faro, Costa: “Comune intervenuto subito, priorità alla sicurezzaFiumicino, 22 aprile 2026 – “In merito alla situazione verificatasi presso la scuola Lido del Faro (leggi qui), si ritiene necessario riportare la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fucecchio, la nuova rotatoria verso la piana lucchese. Giani: Più sicurezza e collegamenti; Sicurezza nelle scuole, la Città Metropolitana di Roma Capitale avvia il corso sul nuovo decreto antincendio per gli istituti; Scuole Roma, Città Metropolitana avvia il corso sul nuovo decreto antincendio; Scuola e sicurezza, il Patronato Inca Cgil premia gli studenti: La tutela inizia dai banchi. Scuole Geniali 2026, la puntata 6 del TG Sicurezza porta la prevenzione tra i giovaniPuntata 6 del TG Sicurezza per Scuole Geniali 2026: studenti e ingegneri raccontano prevenzione e responsabilità. nordest24.it Brescia, scuole: oltre 2,6 milioni per lavori estivi tra sicurezza e riqualificazioniInterventi in nidi, primarie e medie tra impianti, barriere architettoniche e spazi esterni. Obiettivo: edifici più sicuri, efficienti e pronti per il nuovo anno scolastico. quibrescia.it VIABILITÀ. AL VIA MESSA IN SICUREZZA PONTE “MECCADINARDO” - facebook.com facebook Servizi sociali di #Cassino: la #sicurezza non è negoziabile. All’incontro che si terrà l’11 maggio porteremo #richieste chiare: #vigilanza stabile, #protocolli efficaci, #tutela reale del #personale. Serve agire subito. #ilmiolavorovale x.com