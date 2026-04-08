Bologna, 8 aprile 2026 - Regna il silenzio davanti alle medie "Fabrizio De André" alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Pasqua. Tanti bambini arrivano da soli, zaino in spalla o trolley in mano. Altri, specie i più piccoli, sono accompagnati da un genitore. Diverse decine di bambine e bambini entrano nelle aule da via Asiago e via Gorizia. Ma in generale, alle 8.30, pochi trovano le parole per ricordare o mandare un piccolo pensiero alla famiglia e agli amici di Louis Pisha, 12 anni, morto dopo essere precipitato dalla tromba delle scale di un condominio in via Piave. Silenzio davanti alla scuola di Louis. Alzando lo sguardo, proprio dall'ingresso delle "De André", si vede il luogo dove Louis è caduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Silenzio e dolore davanti alla scuola di Louis, i genitori dei compagni: “Vicenda straziante, tragedia immensa”

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Un banco vuoto alla De André: specialisti in aiuto dei compagni di LouisIl 12enne ha perso la vita precipitando dall’attico di un palazzo di otto piani di via Piave.

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