Scuola Lido del Faro Costa | Comune intervenuto subito priorità alla sicurezza

Il 22 aprile 2026, si è verificato un episodio presso la scuola Lido del Faro. Il comune ha dichiarato di essere intervenuto tempestivamente e di aver messo al primo posto la sicurezza degli studenti. La vicenda è stata contestualizzata come una questione di responsabilità istituzionale, senza ulteriori dettagli o commenti. La comunicazione è arrivata attraverso un intervento ufficiale, senza specificare ulteriori azioni o sviluppi successivi.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – “In merito alla situazione verificatasi presso la scuola Lido del Faro ( leggi qui ), si ritiene necessario riportare la vicenda entro un quadro di responsabilità istituzionale. L’ordinanza sindacale emanata in data odierna certifica la presenza di un rischio igienico-sanitario e dispone, correttamente, la chiusura temporanea del plesso per consentire gli interventi di bonifica e ripristino delle condizioni di sicurezza”. E’ quanto si legge in una nota di Stefano Costa “È altrettanto importante evidenziare che il Comune ha attivato tempestivamente tutti i passaggi di propria competenza: dal sopralluogo degli enti preposti subito dopo aver ricevuto la segnalazione dalla scuola, in data 16 aprile, alla verifica delle condizioni degli ambienti, fino all’emissione dell’ordinanza sindacale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Running with twins Hidden for 6 yrs, CEO ex finds truth on set. Family begs for mercy! Notizie correlate Fiumicino, chiuse per due giorni la scuola statale Lido del Faro e la comunale Faro IncantatoFiumicino, 22 aprile 2026 – Con un’apposita ordinanza sindacale, il Comune ha disposto la chiusura della Scuola Statale Lido del Faro e della Scuola... Tropea, mareggiate estrema: Lido Albatros spazzato via, costa vibonese in allerta per danni e sicurezza.Una violenta mareggiata ha spazzato via il Lido Albatros a Tropea, nel Vibonese, nella mattinata di oggi, 13 febbraio 2026. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scuole Lido del Faro e Faro Incantato, ordinanza di chiusura; Ambiente, 130 studenti in azione per le spiagge di Fiumicino; Deiezioni alla Lido Faro,opposizione: Comune chiarisca. Sambo e Carella (PD): alla Gabelli del Lido è a rischio una classe. Il Comune intervenga subito. Alla scuola dell’infanzia Gabelli del Lido rischia di saltare una classe per un solo bambino: gli iscritti sarebbero 29 invece dei 30 richiesti. Una situazione assurda, - facebook.com facebook