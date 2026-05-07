Sicurezza alimentare sold out a Palazzo Paolo V per il debutto del Comitato IPA Appio-Samnium
Ieri, presso Palazzo Paolo V, si è tenuto l’evento di inaugurazione del nuovo Comitato IPA Appio-Samnium dedicato alla sicurezza alimentare. La partecipazione è stata molto numerosa, tanto da portare al tutto esaurito dei posti disponibili. L’occasione ha visto coinvolti rappresentanti delle forze dell’ordine e altre figure istituzionali, che hanno assistito alle prime attività del sodalizio. La giornata ha segnato il debutto ufficiale del Comitato nel territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti Una partecipazione straordinaria ha segnato, nella giornata di ieri, il battesimo operativo del nuovo sodalizio IPA (International Police Association) – Comitato Locale Appio-Samnium. Le sale di Palazzo Paolo V hanno ospitato una platea attenta e numerosa per il seminario “Igiene alimentare, vendita a peso netto ed epatite A”, confermando quanto il tema della tutela del consumatore sia sentito nel territorio sannita. Strategie, quadro normativo e azioni da mettere in campo per ottenere sempre di più una filiera sicura per i cittadini che troppo spesso si trovano ad affrontare emergenze o pseudo tali come quella del boom di casi di Epatite A registrata a Napoli qualche mese fa.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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