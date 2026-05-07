Sicurezza alimentare sold out a Palazzo Paolo V per il debutto del Comitato IPA Appio-Samnium

Ieri, presso Palazzo Paolo V, si è tenuto l’evento di inaugurazione del nuovo Comitato IPA Appio-Samnium dedicato alla sicurezza alimentare. La partecipazione è stata molto numerosa, tanto da portare al tutto esaurito dei posti disponibili. L’occasione ha visto coinvolti rappresentanti delle forze dell’ordine e altre figure istituzionali, che hanno assistito alle prime attività del sodalizio. La giornata ha segnato il debutto ufficiale del Comitato nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 3 minuti Una partecipazione straordinaria ha segnato, nella giornata di ieri, il battesimo operativo del nuovo sodalizio IPA (International Police Association) – Comitato Locale Appio-Samnium. Le sale di Palazzo Paolo V hanno ospitato una platea attenta e numerosa per il seminario “Igiene alimentare, vendita a peso netto ed epatite A”, confermando quanto il tema della tutela del consumatore sia sentito nel territorio sannita. Strategie, quadro normativo e azioni da mettere in campo per ottenere sempre di più una filiera sicura per i cittadini che troppo spesso si trovano ad affrontare emergenze o pseudo tali come quella del boom di casi di Epatite A registrata a Napoli qualche mese fa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza alimentare, “sold out” a Palazzo Paolo V per il debutto del Comitato IPA Appio-Samnium Notizie correlate Sicurezza alimentare e tutela del consumatore: domani a Benevento il convegno nazionale dell’IPA Appio SamniumTempo di lettura: 2 minutiUna giornata di studio interdisciplinare per fare luce sulle sfide della sicurezza alimentare, sulla correttezza delle... Benevento, sicurezza alimentare e tutela del consumatore: convegno nazionale IPAUna giornata di studio interdisciplinare per fare luce sulle sfide della sicurezza alimentare, sulla correttezza delle pratiche commerciali e sulla...