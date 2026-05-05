Sicurezza alimentare e tutela del consumatore | domani a Benevento il convegno nazionale dell’IPA Appio Samnium

Domani a Benevento si terrà un convegno nazionale dedicato alla sicurezza alimentare e alla tutela del consumatore, organizzato dall’IPA Appio Samnium. L’evento prevede una giornata di incontri tra esperti provenienti da diversi settori, con l’obiettivo di analizzare le problematiche legate alle pratiche commerciali e alla protezione della salute pubblica. La discussione si concentrerà su aspetti pratici e regolamentari del settore alimentare, coinvolgendo professionisti e rappresentanti delle istituzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata di studio interdisciplinare per fare luce sulle sfide della sicurezza alimentare, sulla correttezza delle pratiche commerciali e sulla tutela della salute pubblica. Si terrà domani, mercoledì 06 maggio 2026, dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la suggestiva cornice di Palazzo Paolo V a Benevento, l’importante convegno dal titolo: “Igiene alimentare, vendita a peso netto ed Epatite A”. L’evento, organizzato dall’IPA (International Police Association) Comitato Locale Appio Samnium Benevento, gode dei prestigiosi patrocini del Comune di Benevento, dell’IPA Sezione Italiana e della Delegazione X Campania. Il convegno si propone come un approfondimento tecnico di alto profilo, volto a coordinare le competenze delle autorità sanitarie con quelle di vigilanza del mercato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza alimentare e tutela del consumatore: domani a Benevento il convegno nazionale dell’IPA Appio Samnium Notizie correlate Convegno nazionale Fai a Bari: al Petruzzelli focus su tutela del patrimonio e volontariatoLa Fondazione sceglie il capoluogo pugliese per il primo grande incontro nazionale, tra dialoghi su “ardimento, attenzione e curiosità” e focus sul... Zingarlini: «Sicurezza, giovani e tutela dell'identità nazionale le mie priorità»Francesco Zingarlini, consigliere comunale uscente, si ricandida alle prossime elezioni amministrative di Venezia in programma il 24 e 25 maggio. Panoramica sull’argomento Sicurezza alimentare: al via corso di specializzazione per i carabinieri dei NasHa preso il via oggi a Parma il 1° corso nazionale di specializzazione in tema di Sicurezza Alimentare a cui hanno partecipato venti Carabinieri dei NAS. Si tratta di un corso teorico-pratico ... quotidianosanita.it Sicurezza alimentare, tecnici prevenzione Asl in prima linea nei controlliIn concomitanza con l'intensificarsi delle attività di vigilanza sanitaria legate al periodo delle festività natalizie e all'elevata affluenza turistica che interessa Napoli e le altre province ... ansa.it