Sicurezza alla stazione ferroviaria la sindaca Celentano chiede l' intervento del ministro Piantedosi

La sindaca di Latina ha scritto al ministro dell’interno per chiedere un intervento sulla sicurezza presso la stazione ferroviaria di Latina Scalo. La richiesta arriva in risposta a un peggioramento della situazione, che ha portato a una maggiore preoccupazione tra i cittadini. La richiesta ufficiale mira a ottenere un presidio della polizia ferroviaria per garantire maggiore controllo e sicurezza nella zona.

La situazione della sicurezza in città peggiora, e la sindaca scrive al ministro dell’interno: serve un presidio della polizia ferroviaria alla stazione di Latina Scalo. All’indomani dell’annuncio del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Vincenzo Valletta, di avere avviato interlocuzioni con il dicastero, ora è la prima cittadina di Latina, Matilde Celentano, a muoversi per richiamare l’attenzione sulla crescente emergenza sicurezza nell’area di Latina Scalo, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, in una lettera inviata direttamente al ministro Matteo Piantedosi. “Negli ultimi giorni – osserva il sindaco – si è registrata una preoccupante escalation di episodi criminosi, tra cui rapine e scippi ai danni di pendolari, studenti universitari e, in alcuni casi, anche minorenni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sicurezza alla stazione ferroviaria, la sindaca Celentano chiede l'intervento del ministro Piantedosi Articoli correlati Sicurezza a Genova, il Siap: "La sindaca Salis annuncia i Patti per la sicurezza e invita il ministro Piantedosi"Il sindacato di polizia interviene dopo l’incontro a Roma con sindaci e organizzazioni sindacali: "Strumento importante, ma serve chiarire struttura... Dopo le ultime aggressioni l'Ugl chiede un tavolo istituzionale sulla sicurezza nella stazione ferroviariaIl sindacato Ugl Sicurezza Civile torna ad accendere un faro dopo le aggressioni subite dalle guardie giurate nella stazione centrale ferroviaria di... Approfondimenti e contenuti su Sicurezza alla stazione ferroviaria la... Temi più discussi: SCIPPI E SCARSA SICUREZZA ALLA STAZIONE DI LATINA SCALO, LEGA: SERVE PRESIDIO FISSO DI POLIZIA; Controlli straordinari per la sicurezza nella stazione di Villa San Giovanni e sui treni; Guardie giurate aggredite alla stazione di Pescara, chiesto un tavolo su sicurezza; Criminalità alla stazione, Valletta: Istituire presidio della polizia ferroviaria. Dopo le ultime aggressioni l'Ugl chiede un tavolo istituzionale sulla sicurezza nella stazione ferroviariaIl sindacato Ugl Sicurezza Civile torna ad accendere un faro dopo le aggressioni subite dalle guardie giurate nella stazione centrale ferroviaria di Pescara ... ilpescara.it Sicurezza a Latina Scalo, il Sindaco Celentano scrive al Ministro PiantedosiIl Sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha inviato una lettera al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per richiamare l’attenzione sulla crescente emergenza sicurezza nell’area di Latina Scalo, in ... latinaquotidiano.it Controlli per la sicurezza alimentare (RaDISAN) Il sistema informatico RaDISAN raccoglie i dati ufficiali sui controlli analitici in materia di sicurezza alimentare. I dati vengono trasmessi dai laboratori ufficiali, rispettando regole prestabilite, e resi disponibili alle - facebook.com facebook Treviso, studenti a scuola di sicurezza stradale. x.com