Perché consumare cibi ultra processati sta distruggendo la salute del tuo intestino

Nuovi studi collegano il consumo di cibi ultra processati a problemi intestinali, a causa degli additivi chimici presenti. Questi alimenti, spesso ricchi di conservanti e coloranti, alterano la flora batterica e favoriscono infiammazioni croniche. Sempre più persone notano disturbi digestivi dopo pasti ricchi di prodotti confezionati. La scelta di alimenti naturali e meno lavorati può aiutare a proteggere la salute intestinale. La tendenza a preferire cibi freschi cresce nelle abitudini quotidiane.

I cibi ultra processati contengono molti additivi, che sono stati messi in relazione con un maggiore rischio di sviluppare infiammazioni e malattie croniche.