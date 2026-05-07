Nella regione Sicilia sono stati annunciati nuovi assessori che entreranno nella giunta guidata dal presidente Schifani. Con questa modifica, verrà introdotto un divieto riguardante gli incarichi nelle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP). La notizia è stata comunicata da FdI, che ha espresso sostegno alla stabilità dell’esecutivo regionale. I nomi dei nuovi assessori e le modalità di gestione delle ASP sono stati ufficialmente resi noti.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione delle ASP con il nuovo divieto di incarichi?. Chi sono i nuovi assessori che entrano nella giunta Schifani?. Quali impatti avrà il partenariato pubblico-privato sulla gestione delle dighe siciliane?. Perché il Movimento 5 Stelle ha proposto l'incompatibilità tra politica e sanità?.? In Breve Emendamento M5S vieta incarichi ASP a sindaci e consiglieri comunali o regionali.. Nuova gestione dighe tramite partenariato pubblico-privato approvata dalla Commissione Ambiente.. Settore idroelettrico siciliano punta a potenziare 10,7 GW di risorse già autorizzate.. Nuovi assessori Albano, Ingala e Caruso entrano nella giunta Schifani il 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, nuovi assessori in Giunta: FdI sostiene la stabilità

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