Comune di Scafati cambia la Giunta con l' ingresso di FdI | ecco i nuovi assessori

Il sindaco di Scafati ha modificato la composizione della Giunta Comunale, includendo nuovi assessori provenienti da Fratelli d’Italia. Questa variazione ha permesso alla coalizione di centrodestra di ricompattarsi dopo un periodo di divisioni. La rimodulazione ha visto l’ingresso di rappresentanti del partito nel governo locale, rafforzando la presenza politica di FdI all’interno dell’amministrazione comunale.

Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti ha rimodulato la Giunta Comunale favorendo l'ingresso, in maggioranza, di Fratelli d'Italia, che di fatto ha riportato la coalizione di centrodestra a ricompattarsi dopo anni di divisioni. “La rimodulazione è - spiega il primo cittadino - frutto di un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Mastrangeli rivoluziona la giunta: ecco i due nuovi assessori che cambiano gli equilibriDopo le dimissioni di Laura Vicano, entrano in squadra Maria Teresa Spaziani Testa e Massimo Sulli, rafforzando rappresentanza e strategia politica a... I paperoni della Giunta: quanto guadagnano sindaco e assessori del Comune di PalermoIl sito web dell'Amministrazione riporta le dichiarazioni dei redditi del 2025 (riferite all'anno d'imposta 2024) di Lagalla e della sua squadra di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Comune di Scafati, cambia la Giunta con l'ingresso di FdI: ecco i nuovi assessori; COMUNE DI SCAFATI. NASCE LA NUOVA GIUNTA DI CENTRO DESTRA CON FDI: ECCO TUTTI I NUOVI ASSESSORI; Salviamo il Parco WENNER di Scafati; Intesa Forza Italia-Fratelli d'Italia, rimpasto di Giunta a Scafati. Scafati, ok dal Consiglio di Stato: il Comune può proseguire i lavori nell'area PipCon ordinanza n. 224/2024, il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Campania Salerno che aveva dichiarato il diritto alla retrocessione totale dei terreni dei ricorrenti e dichiarato ... ilmattino.it Avviso pubblico di avvio del procedimento di approvazione del progetto denominato Opere Di completamento della rete fognaria del comune di scafati (sa) - Opere di tipo a-b1 ...Avvio dei procedimenti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell?opera pubblica denominata: Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Scafati (SA) - Opere di tipo A-B1 ... regione.campania.it AVVISO ALLA CITTADINANZA Il Comune di Scafati informa i cittadini che è in atto un #tentativo di #truffa ai danni dei #contribuenti. Si stanno diffondendo #messaggi #telefonici (SMS o applicazioni di messaggistica) nei quali viene richiesto il pagamento - facebook.com facebook