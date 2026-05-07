Siamo stati zitti troppo Sinner mai successo prima | parole durissime

Da thesocialpost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima dell’esordio agli Internazionali d’Italia, il tennista italiano ha dichiarato di aver taciuto troppo in passato e ha criticato duramente la gestione economica degli Slam. Le sue parole segnano un cambiamento rispetto al passato, senza fornire dettagli specifici o nomi di organizzazioni coinvolte. La dichiarazione è arrivata in un momento di attesa prima delle partite ufficiali, suscitando attenzione tra gli addetti ai lavori.

Jannik Sinner rompe gli schemi e alla vigilia del suo esordio agli Internazionali d’Italia lancia un attacco durissimo contro la gestione economica degli Slam. Il numero uno del mondo ha parlato apertamente del malcontento crescente tra i giocatori, sostenendo che il tennis professionistico stia ricevendo meno rispetto a quanto produce in termini di spettacolo, audience e ricavi. “Credo che facciamo molto di più rispetto a quello che riceviamo”, ha dichiarato il campione azzurro, sottolineando che il problema non riguarda soltanto i top player ma tutto il circuito ATP e WTA. Sinner ha ricordato che i migliori giocatori del mondo avevano già inviato una lettera agli organizzatori degli Slam lo scorso anno senza ottenere risultati concreti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Siamo stati zitti troppo”. Sinner, mai successo prima: parole durissime

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