Jannik Sinner ora dice basta la rabbia sui premi bassi e il boicottaggio dei tornei | Siamo stati zitti per troppo tempo – Il video

Jannik Sinner ha deciso di parlare dopo aver espresso insoddisfazione per i premi economici nei tornei e ha annunciato la volontà di boicottare alcune competizioni. Il tennista ha sottolineato di aver mantenuto il silenzio per un lungo periodo, ma ora ha scelto di manifestare pubblicamente le proprie criticità. La sua presenza a Roma è stata l’occasione per affrontare queste tematiche e mettere in discussione alcune decisioni nel circuito.

«Siamo stati zitti per troppo tempo. Ora è il momento di parlare». Jannik Sinner è arrivato a Roma. A differenza di un anno fa, quando rientrava dopo tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, oggi è il favorito numero uno per vincere l’unico Masters 1000 che manca nella sua bacheca, anche per dell’assenza di Carlos Alcaraz. Prima di pensare al campo, però, in conferenza stampa Sinner viene sollecitato sulla questione dei montepremi ai Tornei Slam: «C’è un dialogo continuo tra noi giocatori e gli Slam. Siamo in un momento in cui donne e uomini siamo uniti per chiedere più rispetto. Non chiediamo il 50% dei ricavi del torneo, ma adesso ci stanno dando troppo poco ».🔗 Leggi su Open.online

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Sinner contro gli Slam: “Senza di noi il torneo non c’è. Boicottaggio? Chiediamo rispetto, siamo stati zitti per tanto tempo”Prima la lettera firmata dall’élite del tennis, poi gli interventi (duri) di Aryna Sabalenka prima e Jasmine Paolini dopo.

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