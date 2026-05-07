Si schianta durante la gita in Vespa | Luca Lavelli è morto all' ospedale Civile

Un uomo di 60 anni è deceduto all’ospedale civile dopo un incidente in Vespa avvenuto nei giorni scorsi tra le colline moreniche del Basso Garda. L’uomo era stato soccorso sul luogo dell’incidente e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità competenti.

Non ce l’ha fatta Luca Lavelli, il 60enne coinvolto in un grave incidente in Vespa avvenuto nei giorni scorsi tra le colline moreniche del Basso Garda. Dopo oltre una settimana trascorsa nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civile di Brescia, il suo cuore ha smesso di battere nella.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Sbanda con la Vespa e si schianta sul guardrail: è grave al CivileÈ ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia l'uomo di 60 anni che domenica sera a Cavriana, nel Mantovano, ha perso il controllo della sua... Malore durante la gita scolastica, morto 17enneIl giovane – di Adrano, in provincia di Catania, e studente dell’istituto Pietro Branchina – si sarebbe sentito male mentre stava facendo un giro su...