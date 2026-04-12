Malore durante la gita scolastica morto 17enne

Durante una gita scolastica a Firenze, un ragazzo di 17 anni proveniente dalla Sicilia è deceduto a causa di un malore. La notizia ha suscitato grande tristezza tra amici e familiari, e sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Il giovane – di Adrano, in provincia di Catania, e studente dell’istituto Pietro Branchina – si sarebbe sentito male mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, e dopo aver perso conoscenza non si sarebbe più ripreso. La procura di Firenze ha disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico, previsto per martedì 14 aprile. Un nome ben noto ad Adrano Gerlando Falzone è una combinazione di nome e cognome che tutti ad Adrano conoscono. Suo nonno, omonimo, è infatti deceduto in servizio nel 1968 quando, in qualità di appuntato alla pubblica sicurezza, aveva affrontato un delinquente che si era barricato in casa armato di fucile....🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore durante la gita scolastica, morto 17enne Firenze, 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore(Adnkronos) – Uno studente di 17 anni, arrivato a Firenze dalla Sicilia in gita scolastica, è morto a causa di un malore. Leggi anche: Studente 17enne di Adrano muore per un malore durante la gita a Firenze Malore durante la gita di classe a Firenze: morto uno studente di 17 anni