Sbanda con la Vespa e si schianta sul guardrail | è grave al Civile

Domenica sera a Cavriana, nel Mantovano, un uomo di 60 anni ha perso il controllo della sua Vespa e si è schiantato contro il guardrail di una rotatoria sulla Strada provinciale 12. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra Strada Cavallara e Via Madonna. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato al pronto soccorso del Civile di Brescia, dove si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti per i rilievi di rito.

È ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia l'uomo di 60 anni che domenica sera a Cavriana, nel Mantovano, ha perso il controllo della sua vecchia Vespa e si è schiantato contro il guardrail della rotatoria sulla Strada provinciale 12 all'incrocio tra Strada Cavallara e Via Madonna.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Sbanda e si schianta con la moto. Grave un ragazzo di 20 anniUn ragazzo di vent’anni, abitante a Gualtieri, è rimasto gravemente ferito nella prima serata di ieri in un incidente sull’ex Statale 63, alle porte... L'auto sbanda e si schianta contro un muretto: grave un giovanissimoSecondo una prima ricostruzione il giovane era a bordo di un’auto con altri due amici. Contenuti utili per approfondire Si parla di: ? Sbanda con la Vespa e si schianta sul guardrail: è grave al Civile - BresciaToday. Per evitare un'auto sbanda e finisce a terra: motociclista in prognosi riservataL'incidente nel tardo pomeriggio odierno 13 aprile in via Campodoro a Villafranca Padovana. Dopo essere stato stabilizzato un sessantenne è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Padova. Rili ... padovaoggi.it Sbanda con lo scooter e finisce sotto il tir: paura sulla Ss16, un 25enne è gravissimoSulla scena si sono precipitati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con la Croce Gialla di Camerano, oltre alla polizia stradale di Jesi per i rilievi e all’Anas per la gestione del traffico. corriereadriatico.it