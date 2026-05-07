Un uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati legati al furto di mezzi pesanti, è morto dopo essersi gettato da un camion durante un inseguimento. L’incidente si è verificato mentre veniva tentato un servizio di polizia contro il veicolo sospetto. Sono stati iscritti nel registro degli indagati cinque agenti, accusati di omicidio colposo. La vicenda è al centro di un’inchiesta aperta dalla procura locale.

Cinque poliziotti accusati di omicidio colposo in seguito al decesso di un malvivente, pluripregiudicato, dedito al furto di mezzi pesanti. Gli avvocati: «Dopo il caso Ramy i ladri si sentono autorizzati a fuggire». A Milano si chiamava Ramy. In Valle d’Aosta si chiama Davide Suvilla. Due storie diverse, due dinamiche differenti, come le due indagini, ma c’è lo stesso punto politico e giudiziario che ritorna: che cosa devono fare le forze dell’ordine quando qualcuno decide di non rispettare l’ordine di fermarsi? Per di più se chi viene inseguito, un pregiudicato, sta guidando in una strada pubblica un camion da 15 tonnellate appena rubato e ha già provato a speronare più volte le due gazzelle della polizia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Si getta dal camion rubato e muore. Indagati gli agenti che lo inseguivano

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