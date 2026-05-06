Aosta si getta da camion rubato e muore durante un inseguimento | indagati cinque poliziotti

Aosta, durante un inseguimento tra polizia e un veicolo rubato, un uomo si è gettato dal camion e ha perso la vita. Sono cinque gli agenti coinvolti, che erano a bordo delle auto impegnate nel tentativo di fermare il veicolo. L’incidente ha portato all’apertura di un’indagine per chiarire le circostanze di quanto accaduto. La vittima, di cui non sono stati divulgati i dettagli personali, è deceduta sul colpo.

Cinque poliziotti sono indagati per omicidio colposo, per la morte di un uomo è deceduto durante un inseguimento in Valle d'Aosta. Davide Suvilla si era gettato dall'abitacolo di un camion che aveva da poco rubato per sfuggire ad alcuni agenti delle forze dell'ordine. Nonostante i soccorsi, chiamati immediatamente dai poliziotti, l'uomo è deceduto a causa di un severo trauma cranico e toracico, come accertato durante l'autopsia., I fatti risalgono allo scorso 27 aprile. Davide Suvilla, residente nel Milanese, avrebbe rubato da un parcheggio un camion da cava. Dopo aver evitato un primo posto di blocco, avrebbe proseguito la sua fuga a forte velocità, attraversando alcuni paesini lungo la statale 26.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Folle Inseguimento di Polizia e Carabinieri a Roma

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