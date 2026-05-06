Aosta, un uomo ha perso la vita durante un tentativo di fuga, dopo essersi lanciato da un camion che si sospetta fosse stato rubato. Sul caso sono attualmente indagati cinque agenti di polizia. I rappresentanti legali della famiglia hanno commentato accusando un diffuso interesse nel coinvolgimento degli agenti nelle indagini. L’incidente è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Un incidente ancora da chiarire che ha causato la morte di un uomo, sospettato del furto di un camion: la procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di cinque poliziotti, presenti, la sera del 27 aprile, sulla strada statale 26, vicino a Chatillon, in Valle d’Aosta: quando Davide Suvilla, residente del milanese, è morto dopo un inseguimento. Dall’autopsia alla quale hanno preso parte il medico legale Roberto Testi, nominato dalla procura, e i consulenti degli indagati, tra cui Valentina Vasino, l’uomo sarebbe deceduto per un trauma cranico e toracico. L’uomo ha eluso un posto di blocco tentando di mandare fuori strada un pattuglia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aosta, si lancia da un camion rubato e muore durante la fuga: 5 agenti indagati. I legali: “Va di moda indagare i poliziotti”

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