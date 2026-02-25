Monili in oro restituiti all’anziana vittima della truffa del finto carabiniere

Questa mattina (25 febbraio) a Caiazzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Caserta hanno restituito alla legittima proprietaria i monili in oro sottratti nel pomeriggio del 19 febbraio scorso. La vittima, una donna ultra settantenne, era rimasta vittima della truffa nota come “finto carabiniere”. Le indagini hanno permesso di bloccare in flagranza due uomini – un 34enne dell’area nolana già sottoposto all’obbligo di dimora e un 18enne dell’hinterland napoletano con precedenti di polizia – ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso. I due si sarebbero introdotti nell’abitazione della donna con il pretesto di risolvere presunti problemi giudiziari di un familiare, convincendola a consegnare circa 100 grammi di monili in oro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche:

Anziana truffata da finto carabiniere: 2 arresti. Recuperati 100 grammi di monili in oro

Truffa del finto carabiniere: rubati oro e denaro a un'anziana di Frisa

Temi più discussi: Maxi operazione dei carabinieri a Padova: recuperati gioielli rubati per oltre 1,6 milioni; Sul sito dell'Arma le foto dei monili rubati: presto la restituzione; Gioielli rubati, dissequestrato oro per 400mila euro. L'appello: Chi ha subito furti, rapine o truffe è invitato a visionare il sito...; Alfonsine: pensionata raggirata, recuperati e restituiti i suoi gioielli.

Caiazzo, anziana truffata: 2 arresti. Monili d’oro restituiti dai carabinieriCaiazzo (Caserta) – Il raggiro si era consumato in pochi minuti, con la scusa di un familiare nei guai e l’urgenza di risolvere presunti problemi ... pupia.tv

CAIAZZO - Truffa del finto carabiniere, i carabinieri restituiscono i gioielli in oro all’anziana vittima16:50:34 Sono stati restituiti questa mattina alla legittima proprietaria i monili in oro sottratti nel pomeriggio del 19 febbraio scorso a una donna ultra 70enne residente a Caiazzo, vittima del ragg ... casertafocus.net

Restituiti ai legittimi proprietari decine di gioielli e preziosi. È successo a Padova dove, grazie ad un’importante operazione di recupero, sono stati sequestrati 30 kg di monili in oro e argento, per un valore complessivo stimato di 1.650.000 euro. Il materiale rub - facebook.com facebook