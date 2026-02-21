C' è un indagine sulla sua banca si finge carabiniere e truffa un 68enne | bonifici per 65 mila euro

Un uomo ha truffato un anziano di 68 anni fingendosi un carabiniere e inducendolo a effettuare bonifici per un totale di 65 mila euro. La vittima credeva di collaborare con le autorità e si è lasciata ingannare, credendo di dover verificare un'indagine sulla sua banca. L’uomo ha approfittato di questa confusione, usando tecniche di inganno tramite chiamate telefoniche fraudolente. La polizia indaga sui dettagli della truffa e sui responsabili.

La truffa dello "spoofing" è un nuovo modo che hanno i truffatori di agire per mettere le mani sui soldi del malcapitato di turno. In pratica, il criminale attraverso l'utilizzo del web e di raffinate tecnologie camuffa il numero facendo sembrare che la chiamata provenga da un amico, da istituti di credito, da compagnie assicuratrici, financo da enti governativi, come ad esempio le forze dell'ordine. È quello che, in sintesi, è accaduto alcuni mesi fa a un 68enne residente in provincia. La disavventura per l'uomo è iniziata con una telefonata da un'utenza privata. Dall'altra parte della cornetta, un uomo con modi autoritari si è qualificato come un appartenente all'Arma dei Carabinieri.

