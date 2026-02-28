Diretto a Londra ma con un passaporto falso | ventiseienne arrestato all' aeroporto di Verona

A Verona, all’aeroporto Valerio Catullo, la polizia di Stato ha arrestato un giovane di 26 anni che stava tentando di partire con un passaporto falso diretto a Londra. I controlli sui documenti di viaggio sono stati intensificati, e il ragazzo è stato fermato durante le verifiche sui passaporti. La polizia ha immediatamente fermato l’uomo e ha sequestrato il documento irregolare.

All'aeroporto Valerio Catullo di Verona proseguono con particolare attenzione i controlli della polizia di Stato, impegnata nel presidio dei varchi di frontiera e nella verifica dei documenti di viaggio. Nei giorni scorsi, l'attività degli agenti ha portato all'arresto di un cittadino georgiano.