Falso diplomatico Onu e Nato arrestato a Palermo

Un uomo è stato arrestato a Palermo dai carabinieri mentre si presentava come diplomatico delle Nazioni Unite e della NATO in servizio nella città. Durante l’arresto, ha dichiarato di essere in missione ufficiale per le due organizzazioni. Le autorità stanno verificando le sue affermazioni e i dettagli della sua identità. L’uomo si trovava in via pubblica quando è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Ai carabinieri che lo hanno fermato ha detto di essere un diplomatico dell’Onu e della Nato in missione a Palermo. Nell’auto un vistoso stemma «CD» sulla carrozzeria e un lasciapassare internazionale. L’uomo, un 64enne, è stato arrestato per uso di atto falso, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il falso diplomatico ha cercato di eludere il controllo dei carabinieri esibendo un passaporto riportante la denominazione «Laissez Passer», caratterizzato da una copertina nera con le scritte «Onu», «Nato» e l’intestazione «Diplomatic Intelligence Service». Con estrema disinvoltura, ha asserito di essere un delegato impegnato in «missione umanitaria» per conto di una sede diplomatica del citato servizio di intelligence.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Falso diplomatico Onu e Nato arrestato a Palermo Notizie correlate Iran, Tajani: “Leali con Usa ma guerra non è di competenza Nato. No a missione a Hormuz, serve soluzione Onu”(Adnkronos) – "Siamo sempre stati leali con gli Stati Uniti, ma questa guerra non coinvolge un'area di interesse o di competenza della Nato". Leggi anche: Il caso Epstein decima i laburisti. Arrestato il diplomatico Mandelson