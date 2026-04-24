Pomarance celebra il Pomarancio | conferenza di Ileana Chiappini di Sorio e distribuzione del volume dedicato all’artista

A Pomarance si svolge una conferenza dedicata al Pomarancio, con interventi di Ileana Chiappini di Sorio. L’evento è promosso dal Comitato per il IV Centenario Roncalli – Il Pomarancio, in collaborazione con l’Associazione Culturale “I Risoluti” e l’Accademia dei Sepolti di Volterra. Durante l’iniziativa viene distribuito un volume che approfondisce la figura dell’artista.

L’iniziativa è promossa dal Comitato per il IV Centenario Roncalli – Il Pomarancio, in collaborazione con l’Associazione Culturale “I Risoluti” e l’Accademia dei Sepolti di Volterra.Protagonista dell’incontro sarà la dott.ssa Ileana Chiappini Di Sorio, storica dell’arte di riconosciuta esperienza.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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