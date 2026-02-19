Grande successo del calendario del IV Centenario della morte del Roncalli

Il Comitato “400° RONCALLI IL POMARANCIO” ha lanciato un calendario speciale per il IV Centenario della morte di Roncalli, morto nel 1624. La causa di questo progetto è la volontà di onorare il pittore Pomarancio, nato proprio a Pomarance. Il calendario, realizzato con immagini a colori, presenta alcune delle opere più importanti dell’artista. La collaborazione con l’associazione Carrozza der Gambini ha permesso di creare un prodotto ricco di dettagli e di fascino. La presentazione è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale.

Con l'avvio delle celebrazioni per il IV centenario della morte di Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, restano ormai le ultime copie del calendario commemorativo dedicato al grande artista pomarancino Il Comitato "400° RONCALLI IL POMARANCIO", costituitosi il 9 novembre 2024 con il motto "Parlare del Pomarancio per parlare di Pomarance", in collaborazione con l'associazione Carrozza der Gambini, ha realizzato un elegante calendario a colori che celebra alcune tra le opere più significative del maestro. Ogni mese presenta, sul fronte, dettagli delle opere accompagnati da brevi note esplicative, mentre sul retro è riprodotto l'intero dipinto, trasformando il calendario in una vera e propria raccolta celebrativa.