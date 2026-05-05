Chiara Ferragni lancia la sua nuova linea | di cosa si tratta

Chiara Ferragni ha presentato una nuova linea dedicata alla cura del corpo, composta da prodotti per una routine completa. La influencer ha annunciato il lancio attraverso i propri canali social, condividendo immagini e dettagli sul nuovo progetto. La linea include diverse referenze specifiche per l’igiene e il benessere quotidiano, e sarà disponibile online e in alcuni punti vendita selezionati. Questo è il suo primo prodotto nel settore della cura personale.

Chiara Ferragni lancia il suo nuovo prodotto: routine completa per la cura del corpo. Chiara Ferragni non è nuova a reinventarsi. Dopo aver costruito un impero digitale fatto di moda, lifestyle e imprenditoria, l’influencer italiana più famosa al mondo compie un passo che sembra naturale ma che, allo stesso tempo, segna un’evoluzione precisa del suo brand: il lancio della sua prima linea dedicata alla cura del corpo. Non si tratta semplicemente di creme e lozioni. Il progetto nasce come un’estensione coerente della sua identità pubblica, costruita negli anni tra estetica curata, storytelling personale e un dialogo costante con la sua community.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Chiara Ferragni lancia la sua nuova linea: di cosa si tratta CHIARA FERRAGNI e il PANDORO GATE: FINE dello SCANDALO | JematriaDue Notizie correlate Chiara Ferragni lancia una linea bodycare: «La linea è nata pensando ai momenti in cui non stavo bene e quei piccoli gesti di cura mi facevano sentire meglio, creano una stabilità emotiva»Chiara Ferragni presenta sui social la sua nuova linea bodycare profumata Prima un video-teaser postato sull'account Instagram Chiara Ferragni... Chiara Ferragni lancia una linea body care: il kit con creme corpo e scrub costa oltre 100 euroChiara Ferragni ha lanciato una nuova collezione di prodotti pensati per la Body Care. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chiara Ferragni lancia un nuovo trend per la primavera-estate 2026: scoprilo qui!; Finalmente, Chiara Ferragni torna con il (commovente) messaggio per i follower; Chiara Ferragni e il silenzio su Elena Santarelli, il retroscena di Parpiglia: Teme la pubblicazione di alcuni messaggi privati; Elena Santarelli spietata su Fedez, la bordata a Belve anche su Chiara Ferragni: Ma poverina.... Sul marito si arrende: Lui da 10: ha i numeri di tutte - Il video. Chiara Ferragni lancia la sua nuova linea: di cosa si trattaChiara Ferragni non è nuova a reinventarsi. Dopo aver costruito un impero digitale fatto di moda, lifestyle e imprenditoria, l’influencer italiana più famosa al mondo compie un passo che sembra natura ... 361magazine.com Chiara Ferragni lancia una linea body care: il kit con creme corpo e scrub costa oltre 100 euroChiara Ferragni ha lanciato una nuova collezione di prodotti pensati per la Body Care. Gel doccia, crema mani, crema corpo e scrub: ecco quanto costano. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo fe ... fanpage.it Belén Rodriguez, Chiara Ferragni, Melissa Satta, Tommaso Zorzi: sono tanti i fan delle flebo di vitamine e dell’ozonoterapia in vena. Abbiamo chiesto a un'esperta di cosa di tratta e, soprattutto, quali sono i rischi - facebook.com facebook La conduttrice e showgirl Elena Santarelli, 44 anni, è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Belve. Impegnata con associazioni per la ricerca, sul noto caso del Pandoro-gate ha speso parole molto dure: “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da x.com