Chiara Ferragni lancia una linea body care | il kit con creme corpo e scrub costa oltre 100 euro

Chiara Ferragni ha presentato una nuova linea di prodotti per la cura del corpo, composta da gel doccia, crema mani, crema corpo e scrub. I prezzi variano, con un kit che include tutti i prodotti e ha un costo superiore a 100 euro. La collezione è disponibile sul suo sito ufficiale e in alcuni negozi selezionati. La linea mira a offrire una gamma di prodotti dedicati alla cura quotidiana del corpo.