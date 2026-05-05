Chiara Ferragni lancia una linea body care | il kit con creme corpo e scrub costa oltre 100 euro
Chiara Ferragni ha presentato una nuova linea di prodotti per la cura del corpo, composta da gel doccia, crema mani, crema corpo e scrub. I prezzi variano, con un kit che include tutti i prodotti e ha un costo superiore a 100 euro. La collezione è disponibile sul suo sito ufficiale e in alcuni negozi selezionati. La linea mira a offrire una gamma di prodotti dedicati alla cura quotidiana del corpo.
Chiara Ferragni ha lanciato una nuova collezione di prodotti pensati per la Body Care. Gel doccia, crema mani, crema corpo e scrub: ecco quanto costano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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