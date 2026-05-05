Maccarese celebra San Giorgio | il programma completo degli eventi

A Maccarese, dal 5 maggio 2026, si svolgeranno tre giorni di eventi in occasione della festa di San Giorgio, patrono della comunità. La celebrazione prevede diverse iniziative che coinvolgeranno i residenti e i visitatori, con momenti dedicati alla fede, alla tradizione e alla socialità. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale della località e rappresenta un appuntamento importante per la comunità locale.

Fiumicino, 5 maggio 2026 – Maccarese si prepara a celebrare San Giorgio, patrono della comunità, con tre giornate di festa dedicate alla fede, alla tradizione e alla socialità. L’appuntamento è per venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, nel campo sportivo adiacente alla chiesa di San Giorgio. L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia San Giorgio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Fiumicino. Durante tutta la durata dei festeggiamenti saranno presenti lo stand gastronomico, diversi stand artigianali e la pesca di beneficenza. Il ricavato sarà destinato alle attività parrocchiali e all’acquisto di un defibrillatore per la comunità di Maccarese.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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