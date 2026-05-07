Si calano nel negozio salendo dalla grondaia e svuotano la cassaforte

Due persone si sono introdotte in un negozio salendo dalla grondaia dell'edificio e poi sono scese nel cortile dell’attività. Dopo aver raggiunto il negozio, hanno svuotato la cassaforte prima di allontanarsi. La scena è stata notata da alcuni residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire i fatti.

Si sono arrampicati dalla grondaia di un'abitazione in via del Serraglio, per poi passare dai tetti degli edifici limitrofi e calarsi nel cortile dell'attività commerciale presa di mira. Ed una volta forzata la porta d'ingresso, sono riusciti ad arrivare alla cassaforte, fuggendo solo quando.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Napoli. Si fingono postini, legano un 86enne e svuotano la cassaforte: catturata tutta la bandaNuovi sviluppi nell’inchiesta sulla rapina e il sequestro di persona avvenuti nel quartiere Fuorigrotta ai danni di un anziano professionista di 86... Incursione notturna nel negozio. Sradicata e rubata la cassaforteVILLANTERIO (Pavia) Due uomini con i volti coperti, incappucciati, vestiti di nero. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Milano il declino delle botteghe: sono spariti 755 negozi di quartiere in 10 anni, ma gli affitti aumentano; Negozi di vicinato, fotografia di una crisi senza fine: chiusi 10 mila negozi in 10 anni mentre è boom di bar e ristoranti; Ikea ristruttura in Cina, basta mega negozi-magazzino, ora vanno gli shop di quartiere; Leroy Merlin Italia: nel 2025 gli infortuni calano del 16,7%. Si calano nel negozio salendo dalla grondaia e svuotano la cassaforteSi sono arrampicati dalla grondaia di un'abitazione in via del Serraglio, per poi passare dai tetti degli edifici limitrofi e calarsi nel cortile dell'attività commerciale presa di mira. Ed una volta ... firenzetoday.it Prima la rapina con un colpo di pistola a salve, poi la spaccata: nel mirino un negozio di alimentari a EmpoliEMPOLI – Doppia incursione nel giro di poche ore ai danni di un negozio di alimentari gestito da cittadini orientali a Empoli, in una giornata che ha visto l'attività commerciale finire nel mirino di ... msn.com Giovani e forze dell’ordine, qualcosa sta cambiando: “Calano le partecipazioni ai concorsi anche a Trieste” - facebook.com facebook ! I giallorossi calano il tris nel primo tempo contro la Fiorentina: Mancini sblocca la partita, Wesley e Hermoso suggellano una prestazione pazzesca della squadra di Gasperini #RomaFiorentina 3-0 x.com