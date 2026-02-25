Napoli Si fingono postini legano un 86enne e svuotano la cassaforte | catturata tutta la banda

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla rapina e il sequestro di persona avvenuti nel quartiere Fuorigrotta ai danni di un anziano professionista di 86 anni. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di aver preso parte al colpo. L’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea. I due arrestati avrebbero agito in concorso con altri due complici, già fermati e condannati nei mesi scorsi. I fatti risalgono al mese di marzo 2025. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, due individui si sarebbero presentati presso l’abitazione dell’anziana vittima travestiti da postini, con la scusa di dover consegnare un pacco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche:

Si fingono operatori della sua banca e le svuotano il conto: in 4 denunciati dai carabinieri

Fullkrug, maxi furto in albergo: gli svuotano la cassaforte, via orologi e gioielli