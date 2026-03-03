Incursione notturna nel negozio Sradicata e rubata la cassaforte

Durante la notte, due uomini con i volti coperti e vestiti di nero sono entrati in un negozio a Villanterio. Sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre sradicavano e rubavano la cassaforte. L’allarme antifurto si è attivato immediatamente, ma i ladri sono riusciti a portare via il bottino prima di essere fermati. Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.

VILLANTERIO (Pavia) Due uomini con i volti coperti, incappucciati, vestiti di nero. Sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza, mentre era scattato l'allarme dell'antifurto. Ma sono riusciti ugualmente a portare a termine il colpo, in pochissimi minuti, fuggendo con la cassaforte. Il furto è stato messo a segno nella notte tra domenica e ieri, verso le 2.30, ai danni del punto vendita della catena Acqua&Sapone lungo l'ex Statale 412 "della val Tidone" a Villanterio, nel tratto verso Inverno e Monteleone dalla rotatoria con la Sp235 Pavia-Lodi. I carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, sono intervenuti quando i malviventi erano già riusciti a far perdere le proprie tracce: sono stati acquisiti i filmati della videosorveglianza e avviate le indagini per cercare di risalire ai responsabili.