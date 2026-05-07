Si barrica in casa brandendo una motosega 63enne fermato dai carabinieri e portato in ospedale

Un uomo di 63 anni si è barricato in casa a Arcevia, brandendo una motosega, provocando una situazione di emergenza. I carabinieri sono intervenuti per supportare il personale medico e la polizia locale durante un Accertamento sanitario obbligatorio. Dopo aver tentato di calmare l’uomo, sono riusciti a fermarlo e a portarlo in ospedale. L’intervento si è svolto intorno alle 12, creando momenti di grande tensione nel quartiere.

ARCEVIA - Momenti di alta tensione si sono vissuti ieri, intorno alle 12, nel comune di Arcevia, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in supporto a personale medico e alla polizia locale per eseguire un Accertamento sanitario obbligatorio (ASO) nei confronti di un 63enne del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Favara, si barrica in casa e aggredisce i carabinieri: militare in ospedale, denunciato 30enneChiamata al 112 in via Ugo Foscolo: l’uomo si è rifiutato di uscire dall'abitazione di un conoscente, per motivi non chiari, e ha reagito con... Leggi anche: Tenta una rapina prima brandendo una mini motosega poi con un coltello: arrestato Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Riduce in fin di vita una barista e poi si barrica in casa. Carabinieri irrompono e lo fermano col taser; Aggredisce la titolare di un bar, poi si barrica in casa. Bloccato con il taser; Picchia una barista e poi si barrica in casa: arrestato uomo vicino Roma; Rocca di Papa, picchia la titolare di un bar e si barrica in casa: fermato con il taser. Riduce in fin di vita una barista e poi si barrica in casa. Carabinieri sul posto, trattative per la resaL'intervento a Rocca di Papa. L'uomo è stato portato in ospedale. Restano da accertare i motivi dell'aggressione ... romatoday.it Rudiano, si barrica in casa: soccorsi entrano dalla finestraL'uomo, un 50enne affetto da disturbi psichici, si rifiutava di aprire alla madre. Intervento di carabinieri, vigili del fuoco e 118 in via Paolo VI. quibrescia.it Massacra di botte una barista e poi si barrica in casa Rocca di Papa. Ieri mattina, intorno alle 07.00, la titolare del bar Il Carpino, in Piazza Gatta è stata massacrata di calci e pugni da un uomo, residente nelle vicinanze. Link all'articolo completo nel primo com - facebook.com facebook