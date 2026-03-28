Favara si barrica in casa e aggredisce i carabinieri | militare in ospedale denunciato 30enne

Da agrigentonotizie.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Favara, un uomo si è barricato in casa di un conoscente e ha opposto resistenza all’arrivo dei carabinieri, che sono intervenuti per cercare di farlo uscire. Durante l’operazione, il 30enne ha aggredito i militari, ferendo uno di loro, che è stato trasportato in ospedale. L’uomo è stato successivamente denunciato.

Chiamata al 112 in via Ugo Foscolo: l’uomo si è rifiutato di uscire dall'abitazione di un conoscente, per motivi non chiari, e ha reagito con violenza: bloccato dopo momenti di tensione Momenti di paura a Favara, dove un uomo si è introdotto nell’abitazione di un conoscente rifiutandosi poi di uscire e dando in escandescenze all’arrivo dei carabinieri. La vicenda si è verificata in una traversa di via Ugo Foscolo e ha visto protagonista un trentenne di nazionalità maliana. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto nell’appartamento, per ragioni ancora da chiarire, creando subito agitazione all’interno dell’abitazione. Il... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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