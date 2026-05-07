Si apre la rassegna Musica maestro | in programma laboratori inclusivi dedicati al canto e al ballo

Sabato 9 maggio (fino al 6 giugno) prende il via “Musica Maestro!”, un percorso coinvolgente fatto di suoni, ritmo ed espressione, pensato per avvicinare ogni persona al mondo della musica in modo creativo, accessibile e inclusivo. L’iniziativa, promossa dall’Unione italiana dei ciechi e degli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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