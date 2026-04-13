In Malatestiana si apre la rassegna Il gioco più bello | in programma letture laboratori e storytelling

Da venerdì 17 a giovedì 23 aprile, la Biblioteca Malatestiana si anima di laboratori creativi, incontri con autori e autrici, esposizioni e momenti di condivisione dedicati a bambini, ragazzi e adulti. L'iniziativa "Il gioco più bello", promossa dall'associazione Barbablù in collaborazione con il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

"Vuci 'o vièntu": da Gilda Sconzajuocu la rassegna per chi non si rassegna, apre “Wendy deve crescere”L’eco dell’antico rito delle donne siciliane, dalle cime delle Madonie, rimbomba nella periferia nord di Palermo e precisamente tra i vicoli del...

Storie da tutto il mondo in Malatestiana per la rassegna cinematografica "Mondovisioni"Si rinnova l’offerta cinematografica della Biblioteca Malatestiana, che amplia la propria programmazione aprendo la Sala Proiezioni a nuovi...