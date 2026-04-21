Lukaku ha voltato le spalle al Napoli per la seconda volta
Romelu Lukaku ha nuovamente lasciato il Napoli, segnando il secondo volta in cui si allontana dal club. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante belga si è recato a Castel Volturno, poi ha deciso di partire, confermando così il suo comportamento di venire e andare. La sua presenza si è interrotta ancora una volta con un gesto rapido e deciso.
“Viene e va, tocca e fugge. Lo ha rifatto”, scrive il Corriere della Sera a proposito del blitz di Lukaku a Castel Volturno. Il belga si è presentato ieri al centro sportivo del Napoli, un mese dopo l’assenza ingiustificata alla convocazione post-sosta. Un colloquio veloce con il direttore sportivo Manna, poi il van verso Capodichino, il jet privato e il ritorno a Bruxelles. “Gli indizi ormai sono troppi per non rappresentare una prova”, scrive il Corriere. “ Di irrequietezza, almeno”. Il confronto con Manna e la multa. L’entourage di Lukaku racconta un incontro sereno, positivo e costruttivo. E il Corriere non lo mette in dubbio: “ Ed effettivamente così è andata.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Lukaku ha rotto con il Napoli
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