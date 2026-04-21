Romelu Lukaku ha nuovamente lasciato il Napoli, segnando il secondo volta in cui si allontana dal club. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante belga si è recato a Castel Volturno, poi ha deciso di partire, confermando così il suo comportamento di venire e andare. La sua presenza si è interrotta ancora una volta con un gesto rapido e deciso.

“Viene e va, tocca e fugge. Lo ha rifatto”, scrive il Corriere della Sera a proposito del blitz di Lukaku a Castel Volturno. Il belga si è presentato ieri al centro sportivo del Napoli, un mese dopo l’assenza ingiustificata alla convocazione post-sosta. Un colloquio veloce con il direttore sportivo Manna, poi il van verso Capodichino, il jet privato e il ritorno a Bruxelles. “Gli indizi ormai sono troppi per non rappresentare una prova”, scrive il Corriere. “ Di irrequietezza, almeno”. Il confronto con Manna e la multa. L’entourage di Lukaku racconta un incontro sereno, positivo e costruttivo. E il Corriere non lo mette in dubbio: “ Ed effettivamente così è andata.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku ha voltato le spalle al Napoli per la seconda volta

Lukaku ha rotto con il Napoli

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