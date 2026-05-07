? Cosa scoprirai Come ha gestito Shiva il legame tra i suoi guai giudiziari e il nuovo disco?. Quali dettagli privati ha rivelato durante l'esecuzione del brano Coscienza?. Perché Shiva ha affidato la sua collana di diamanti ai fan in platea?. Cosa è successo sul palco quando Sfera Ebbasta si è unito al rapper?.? In Breve Appello marzo 2025 riduce la pena a 4 anni e 7 mesi di reclusione.. Sfera Ebbasta sale sul palco per eseguire quattro brani insieme a Shiva.. Agguato a Settimo Milanese nell'ottobre 2023 causò condanna per tentato omicidio.. Show all'Unipol Forum di Milano presenta tracce come Take 6 e Santana Season.. Il 6 maggio 2026, l’Unipol Forum di Milano ha ospitato il concerto sold out di Shiva, un evento che ha segnato un punto di svolta dopo le vicende giudiziarie dell’artista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shiva al Forum: il sold out del nuovo disco dopo i guai giudiziari

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Dopo i guai giudiziari, Shiva torna in concerto a Milano e parla di fede e riscatto personale - facebook.com facebook

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