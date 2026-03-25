Santanchè la richiesta di dimissioni dopo i guai giudiziari | i 5 processi alla ministra

Da lapresse.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dimissioni di alcuni membri del governo, la ministra Santanchè si trova al centro dell'attenzione a causa di cinque processi giudiziari a suo carico. Ieri le è stato notificato un avviso riguardante le accuse a suo carico, mentre si susseguono le richieste di dimissioni da parte di vari esponenti politici. La ministra non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

A Daniela Santanchè, dopo i passi indietro di Delmastro e Bartolozzi, era arrivato ieri un avviso di sfratto da parte di Giorgia Meloni,come annunciava nero su bianco una nota di Palazzo Chigi: “La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. A travolgerla una nuova indagine a... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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