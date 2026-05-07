L'attrice interpretante il personaggio di She-Hulk ha dichiarato che potrebbe tornare nella serie solo se si affrontano temi di attualità e realtà. Ha specificato che la satira sociale deve essere il motore principale di un suo possibile ritorno sul set. Ha inoltre invitato la creatrice della serie a partecipare a questa scelta, sottolineando l'importanza di denunciare i problemi contemporanei attraverso il personaggio.

L'attrice della serie Marvel mette nel mirino la satira sociale come unico motore per un possibile ritorno nei panni di She-Hulk, richiamando all'appello la creatrice della serie Jessica Gao. Il futuro di She-Hulk è ancora da definire e Tatiana Maslany ha deciso di definirlo a modo suo. In un'intervista, l'attrice ha chiarito che non basta un assegno di Kevin Feige per riportarla in tribunale: serve una sceneggiatura che abbia il coraggio di parlare del mondo di oggi, senza filtri e con quella lingua tagliente che ha diviso i fan nel 2022. Tra licenziamenti smentiti e il silenzio dei prossimi Avengers Il debutto di She-Hulk: Attorney at Law non è stato semplice, tra CGI zoppicante e un fandom che ha risposto col cannone del review bombing.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - She-Hulk, Tatiana Maslany detta le condizioni per tornare nella serie: "Solo se denunciamo la realtà"

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