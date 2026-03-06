La regina del pop latino Shakira torna a collaborare con il connazionale in un brano che celebra le radici colombiane. Il panorama musicale globale si accende nuovamente grazie al rilascio ufficiale di Algo Tú, l’ultimo singolo firmato da Shakira insieme al talentuoso Beéle. Dopo il successo della versione celebrativa di Hips Don’t Lie, i due artisti colombiani uniscono ancora una volta le forze per un progetto che profuma di casa. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali, mentre il debutto nelle rotazioni radiofoniche italiane è fissato per venerdì 13 marzo. Si tratta di una traccia che non vuole solo scalare le classifiche, ma raccontare un’identità culturale profonda. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Shakira e Beéle lanciano Algo Tú: il nuovo inno di Barranquilla

