Blitz a Sant'Antimo 14 arresti | alleanza tra i clan Puca Ranucci e Verde per spartirsi il territorio

Un blitz dei carabinieri a Sant'Antimo ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte in un'alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde. La notizia deriva da un’indagine che ha svelato come questi gruppi si siano accordati per controllare il territorio. Durante le operazioni sono state sequestrate armi e denaro sospetto. Le forze dell'ordine hanno identificato i punti di incontro tra i gruppi, rafforzando le indagini sugli affari illeciti. La vicenda mostra come la camorra continui a cercare nuove strategie di potere.

