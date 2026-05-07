Il governo ha approvato un nuovo piano che accelera le procedure di sfratto, modificando i tempi previsti per ricevere l'avviso di rilascio. Secondo le nuove norme, il processo di rilascio degli immobili diventa più rapido rispetto al passato. Nel frattempo, il numero di sfratti eseguiti quest'anno supera di quattro volte le nuove abitazioni disponibili, creando un divario tra domanda e offerta.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i tempi per ricevere l'avviso di rilascio?. Perché il numero di sfratti supererà di quattro volte le nuove case?. Chi gestirà materialmente l'esecuzione degli sfratti nelle abitazioni private?. Quali sono le conseguenze sociali della riduzione dei tempi per sanare i debiti?.? In Breve Piano casa prevede 970 milioni per 100.000 abitazioni entro il 2030.. Previsioni indicano 400.000 sfratti contro 100.000 nuove case nel decennio.. Tempi per sanare i debiti dimezzati con massimo due interventi in 4 anni.. Giudice potrà emettere ingiunzione di rilascio entro soli 15 giorni..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfratti: il nuovo piano del governo accelera i rilascio degli immobili

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