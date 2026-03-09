Sfondano l' ingresso della gioielleria con un escavatore ma scappano a mani vuote | pattuglia dei carabinieri li mette in fuga

Una banda ha utilizzato un escavatore per sfondare l’ingresso di una gioielleria in corso Umberto. Gli aggressori sono arrivati con auto e camion, ma sono stati messi in fuga dai carabinieri intervenuti sul posto. La rapina è avvenuta questa mattina e i ladri sono scappati senza riuscire a portare via nulla. La scena si è svolta davanti alla vetrina del negozio.

La banda di malviventi è arrivata durante la notte davanti al punto vendita con auto, camion e con il mezzo pesante, risultati rubati nelle ore precedenti. "Caccia" all'uomo ancora in corso In corso Umberto, davanti alla gioielleria, sono arrivati con auto, camion e un escavatore. E proprio con questo mezzo pesante hanno sfondato la porta d'ingresso del punto vendita. Avrebbe dovuto essere, secondo le intenzioni della banda di criminali, un colpo sicuro. Talmente ben pianificato da sembrare facile. I delinquenti non avevano però messo in conto un dettaglio: il fulmineo intervento della pattuglia dei carabinieri. Ed è stato proprio l'arrivo dei militari dell'Arma a scongiurare il furto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore e rubano i preziosiI carabinieri, durante la notte, hanno ingaggiato una vera e propria “caccia” all'uomo: l'intera cittadina è stata setacciata cercando di trovare...

Spaccata a Orbassano: ladri sfondano saracinesca e porta vetrata del negozio di orologi, poi scappano a mani vuoteUna Fiat Panda rossa usata come ariete, un’auto di grossa cilindrata per scappare.

Tutti gli aggiornamenti su Sfondano l'ingresso della gioielleria...

Temi più discussi: Sfondano un ingresso secondario: in auto dentro al centro commerciale; Castello, murata la casa degli abusivi: ma loro tornano e sfondano a martellate l'ingresso; Assalto in gioielleria: i ladri sono entrati da un ingresso laterale con un'auto rubata; I ricavi record di On sfondano il tetto dei 3 mld di franchi nel 2025 (+30%).

Sfondano un ingresso secondario: in auto dentro al centro commercialeSvaligiata la gioielleria all'interno dell'ipermercato di via Settevalli. Il bottino si aggira sui 50mila euro ... rainews.it

VIDEO – Furto con spaccata nel Cosentino, con l’auto sfondano l’ingresso e svaligiano il localeIl video del furto con spaccata messo a segno nel cosentino. Protagonisti due malviventi, arrivati a bordo di un’auto che hanno sfondato l'ingresso di un caseificio ... quotidianodelsud.it

80'| GOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!! I rossoblù sfondano a sinistra, Masini centra basso per Vitinha, che in scivolata mette in rete!!!!!! #GenoaRoma 2-1 x.com

Colpo nella notte a Rende: sfondano la vetrina di un caseificio e rubano la cassa automatica: Un furto con modalità da “spaccata” è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato a Rende, nel Cosentino. Ignoti hanno preso di mira un caseificio, sfondan - facebook.com facebook