Sfondano l' ingresso della gioielleria con un escavatore e rubano i preziosi

Durante la notte, una banda di ladri ha sfondato l’ingresso di una gioielleria in corso Umberto a Licata utilizzando un escavatore. I malviventi sono entrati nel negozio e hanno rubato diversi preziosi. L’azione è stata rapida e ha lasciato il segno sull’ingresso della gioielleria, che si è trovata sotto attacco durante le ore notturne. Nessuno è stato arrestato al momento.

I carabinieri, durante la notte, hanno ingaggiato una vera e propria "caccia" all'uomo: l'intera cittadina è stata setacciata cercando di trovare potenziali sospetti. Dei ladri non è saltata fuori però nessuna traccia Furto "sui generis" in corso Umberto a Licata. Durante la notte, pur di riuscire a intrufolarsi all'interno della gioielleria, una banda di ladri ha usato un escavatore. Sfondata la saracinesca d'ingresso, in fretta e in furia i malviventi hanno arraffato tutti i preziosi che sono riusciti a trovare. Poco dopo il furto, in corso Umberto sono giunte le pattuglie dei militari dell'Arma.

