Sfiorata rissa nel parcheggio spunta una roncola

Nel parcheggio di un'area urbana si è rischiata una rissa tra gruppi di giovani, con una lama di tipo roncola che è emersa durante l'episodio. Si tratta dell'ultimo di una serie di confronti violenti che si sono verificati negli ultimi tempi, apparentemente collegati a tensioni tra diverse fazioni. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Ennesimo episodio di violenza tra giovani, probabilmente un nuovo caso di "regolamento di conti", le cui potenziali gravi conseguenze sono state evitate dal tempestivo intervento di alcune pattuglie dei carabinieri, concentrate sul posto dopo che un equipaggio del 112 ha notato movimenti sospetti nell’area del parcheggio del centro commerciale del Conad, a Reggiolo. E’ accaduto lunedì sera, alle porte del centro storico del paese. Un equipaggio dei carabinieri del paese, in un giro di controllo, ha notato diversi giovani che si fronteggiavano in modo minaccioso, pronti allo scontro fisico. L’arrivo di altre pattuglie del 112, da Fabbrico e Guastalla, ha provocato il fuggi fuggi generale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfiorata rissa nel parcheggio, spunta una roncola Notizie correlate Rissa tra giovani a Reggiolo, spunta una roncolaReggiolo (Reggio Emilia), 6 maggio 2026 - Nuovo episodio di violenza tra giovani nella Bassa, con l’intervento delle forze dell’ordine che ha evitato... La litigata nel bar degenera in rissa con botte, una mazza e una roncolaCi sono volute diverse settimane per ricostruire l'esatta dinamica e dare a un volto ai quattro partecipanti al violento alterco, tutti denunciati da... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Sfiorata rissa nel parcheggio, spunta una roncola; Reggiolo, rissa sfiorata nel parcheggio del Conad; Reggiolo, rissa sfiorata nel parcheggio del supermercato: arrivano i carabinieri; Reggiolo: rissa sfiorata nel parcheggio di un supermercato. I carabinieri sequestrano una. Sfiorata rissa nel parcheggio, spunta una roncolaProbabile regolamento dei conti tra giovani: si sono dati alle gambe all’arrivo dei carabinieri. Fatto simile giorni fa a Novellara ... ilrestodelcarlino.it Ancora altissima tensione al Real Madrid: rissa sfiorata tra Valverde e Tchouameni [Marca] x.com Il dirigente dell’Arsenal ha fatto infuriare Simeone chiedendo all’arbitro di fischiare la fine. Rissa sfiorata, anche se i due hanno lavorato insieme per 12 anni: https://fanpa.ge/oJs9B - facebook.com facebook